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21 Nisan 2017 Cuma 20:08

Kürkçü dükkanına döndü

Eşinden ayrılan Esra Eron ,ayrılır ayrılmaz eski sevgilisine döndü. 

Kürkçü dükkanına döndü
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Kürkçü dükkanına döndü
  Eşinden ayrılan Esra Eron ,ayrılır ayrılmaz eski sevgilisine döndü. Fenerbahçe eski Başkan’ı Metin Aşık’ın oğlu Murat Aşık’tan boşanan Esra Eron, eski üniversite aşkına geri döndü.‘Survivor Panorama’da sunuculuk yapan Eron, Galatasaray’ın eski Başkan’ı Ergun Gürsoy’un işletmeci yeğeni Efe Gürsoy ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer, Cihangir 'de yemek yedi.
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Esra Eron
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