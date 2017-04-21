Eşinden ayrılan Esra Eron ,ayrılır ayrılmaz eski sevgilisine döndü. Fenerbahçe eski Başkan’ı Metin Aşık’ın oğlu Murat Aşık’tan boşanan Esra Eron, eski üniversite aşkına geri döndü.‘Survivor Panorama’da sunuculuk yapan Eron, Galatasaray’ın eski Başkan’ı Ergun Gürsoy’un işletmeci yeğeni Efe Gürsoy ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer, Cihangir 'de yemek yedi.
Kürkçü dükkanına döndü
Eşinden ayrılan Esra Eron ,ayrılır ayrılmaz eski sevgilisine döndü.
Eşinden ayrılan Esra Eron ,ayrılır ayrılmaz eski sevgilisine döndü. Fenerbahçe eski Başkan’ı Metin Aşık’ın oğlu Murat Aşık’tan boşanan Esra Eron, eski üniversite aşkına geri döndü.‘Survivor Panorama’da sunuculuk yapan Eron, Galatasaray’ın eski Başkan’ı Ergun Gürsoy’un işletmeci yeğeni Efe Gürsoy ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer, Cihangir 'de yemek yedi.