Kurtlar Vadisi Pusu TRT ekranlarında sorusunun cevabı geldi

Televizyon dizileri arasında en uzunu ve en çok izleneni olan Kurtlar Vadisi Pusu , yüksek maliyeti nedeniyle bu sezon kendine kanal bulamadı. Kısa bir süre önce Pana Film ile TRT arasında görüşmelerin yapıldığı, tarafların prensipte anlaştığı şeklinde bir haber çıktı.TRT Genel Müdürü gerçeği açıkladı.Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, bu iddiayı TRT Genel müdür Yardımcısı İbrahim Eren'e sordu.İbrahim Eren, Kurtlar Vadisi fanlarının büyük bir merakla beklediği açıklamayı yaptı:Kurtlar Vadisi Pusu için TRT kapısının da hiç açılmadan kapanmış olduğu öğrenildi. Kurtlar Vadisi Pusu, sezon başında kendisine kanal bulamamıştı. Bunda diziyle ilgili çıkan bir takım spekülasyonların da etkili olduğu düşünülüyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun yapımcısı Pana Film, 15 Temmuz darbe girişiminden çok önce 'darbe' diye bir patent almıştı. Kurtlar Vadisi yapımcıları ve Necati Şaşmaz'ın darbeyi önceden bilmelerine rağmen bundan ticari çıkar elde etmek için suskun kaldıkları iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddia patladıktan sonra Kurtlar Vadisi ortada kalmıştı.