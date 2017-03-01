Kuru Fasulye,Pilav,Cacık'a veda
Kanal D’nin başarılı dizisi Poyraz Karayel bu akşam ekranlara veda ediyor.Uzun süredir birinciliği kimseye kaptırmayan dizinin başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar ve Ataberk Mutlu paylaşmıştı.Bu sevilen dizi 'Poyraz Karayel' bu akşam ekranlara veda ediyor.
Finale saatler kala dizi oyuncuları sosyal medya hesaplarında ayrılık mesajları yayınladılar..En duygulandıran mesaj ise dizinin sevimli afacanı Sinan karakterinden geldi.Sinan rolünü oynayan Mutlu Ataberk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı.İşte o paylaşım.
MUTLU ATABERK (Sinan)
Finale adım adım giderken... Bitiyoruz Albayım