Küvete girdi ve paylaştı!

Manken Cansu Taşkın küveyt pozlarıyla hayranlarının büyük beğenisini kazandı.Poposuyla meşhur sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, yine adından söz ettirmeyi başardı. Fotoğraf çekimi için küvete giren Cansu Taşkın, pozlarıyla baş döndürdü.Cansu Taşkın küvete girdi ve paylaştı! Poposuyla meşhur sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, yine adından söz ettirmeyi başardı. Fotoğraf çekimi için küvete giren Cansu Taşkın, pozlarıyla baş döndürdü AAA 13 Mart 2018, Salı 15:21 Son Güncelleme: 13 Mart 2018, Salı 15:46 Poposunu ve incecik belini giydiği her elbisede sergileyen Cansu Taşkın, yine adından çok söz ettirecek bir paylaşımda bulundu.Posta'nın haberine göre fotoğraf çekimi için küvette seksi pozlar veren Cansu Taşkın, çekimden görüntülerini de Instagram'dan paylaştı.Cansu Taşkın'ın pozları takipçilerinin nefesini kesti.

İşte o pozlar: