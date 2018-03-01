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La Casa De Papel'in güzel oyuncusu tuttuğu takımı açıkladı

Dünyanın soluk soluğa izlediği dizinin güzel ve seksi yıldızı Ursula Corbero tuttuğu takımı açıkladı

La Casa De Papel'in güzel oyuncusu tuttuğu takımı açıkladı

Dünyanın soluk soluğa izlediği dizinin güzel ve seksi yıldızı Ursula Corbero tuttuğu takımı açıkladı

01 Mart 2018 Perşembe 11:27
La Casa De Papel'in güzel oyuncusu tuttuğu takımı açıkladı

La Casa De Papel'in güzel oyuncusu tuttuğu takımı açıkladı

   Dünyanın soluk soluğa izlediği dizinin güzel ve seksi yıldızı Ursula Corbero tuttuğu takımı açıkladı.Tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenme oranı yakalayan İspanyol televizyon dizisi La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'nun desteklediği takım ortaya çıktı.28 yaşındaki Ursula Corbero Barcelona doğumlu. Kendisi hem oyuncu hem de manken! Küçük yaşlardan beri İspanya’da oyunculuk yapıyor. La Casa De Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran İspanyol oyuncu dünya çapında bir üne kavuştu.Güzel oyuncunun Instagram’da 2 milyonun üzerinde takipçisi var. Barcelona doğumlu olan Tokyo aynı zamanda Barcelona futbol kulübünü destekliyor. İnstagram hesabından Barcelona formalı fotoğrafını paylaşan Ursula Corbero’nun zaman zaman maçlara da gittiği ifade edildi. İşte güzel yıldızın İnstagram hesabından yaptığı bazı paylaşımlar.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
La Casa De PapelUrsula Corbero
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