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Lady Gaga sahneyi fibromiyalji yüzünden bıraktı

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, hastalığı yüzünden sahnelere veda etti. Fibromiyalji hastalığının pençesine düşen ünlü şarkıcı, kendisiyle aynı hastalığa sahip hayranlarına da destek sözü verdi.

Lady Gaga sahneyi fibromiyalji yüzünden bıraktı

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, hastalığı yüzünden sahnelere veda etti. Fibromiyalji hastalığının pençesine düşen ünlü şarkıcı, kendisiyle aynı hastalığa sahip hayranlarına da destek sözü verdi.

15 Eylül 2017 Cuma 12:36
Lady Gaga sahneyi fibromiyalji yüzünden bıraktı

Lady Gaga sahneyi fibromiyalji yüzünden bıraktı

Fibromiyalji; Ünlülerin hastalığı. Şimdi de Lady Gaga'yı esir almış durumda. Amerikalı ünlü şarkıcı, fibromiyalji yüzünden sahneyi bıraktığını duyurdu.
Lady Gaga'nın paylaşımı üzerine kronik ağrı sendromu yaşayan birçok kişi kendi hastalık hikâyelerini paylaştı.

Sıradış kostümleriyle ünlü Amerikalı popstar Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde sahneleri bıraktığını duyurdu. Şarkıcı Lady Gağa sosyal medya hesabından hayranlarına yaptığı açıklamada yıllardır fibromiyalji (kronik ağrı sendromu hastası) olduğunu söyledi.

HAYRANLARI HASTALIĞINDAN YENİ HABERDAR OLDU

Ünlü şarkıcının hayatını anlatan "Gaga: Five Foot Two" adlı belgeselin, geçen hafta Toronto Film Festivali'ndeki öngösterimiyle tüm dünya Lady Gaga'nın o ana kadar sır gibi saklanan kronik ağrılarından haberdar olmuştu.

AYNI HASTALIKLA MÜCADELE EDENLERE DESTEK OLACAK

Filmin ABD'de online film ve dizi platformu Netflix üzerinden vizyona girmesinin ardından 31 yaşındaki şarkıcı, "Belgeselde fibromiyalji (kronik ağrı sendromu) hastalığıyla savaşıyorum. Farkındalığı artırmaya ve bu hastalığa sahip insanları birleştirmeye yardım etmek isterim" ifadelerini sosyal medya platformu Twitter'da paylaştı.

ACILARIM MİKROFON OLDU

Grammy ödüllü Lady Gaga, hayat hikâyesinin anlatan belgeselin öngösteriminin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında da kronik ağrılarından bahsetmişti. Gözyaşlarına hâkim olamayan ünlü sanatçı hastalığının belgeselde yer almasını "Zor ama aynı zamanda özgür kılıyor" ifadeleriyle yorumlamıştı. "Çok güçlü bir parçam acının mikrofon olduğuna inanıyor. Acımı buna dönüştürmemiş olsaydım bana hiçbir yararı olmazdı. Umarım kronik ağrı ile savaşan insanlar bunu izler ve yalnız olmadıklarını görürler" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, turnesinin bitmesinin ardından dinlenmek için müziğe ara vereceğini sözlerine eklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Lady GagaFibromiyalji
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