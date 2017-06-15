Yaz ayları için planlanan ancak yayınlandığı günden bu yana beklenen izlenme oranına ulaşamayan Macera Gemisi programı sona eriyor.

Macera Gemisi ekranlara erken veda ediyor

Yaz ayları için planlanan ancak yayınlandığı günden bu yana beklenen izlenme oranına ulaşamayan Macera Gemisi programı sona eriyor.

Manken-oyuncu Açelya Kartal’ın sunuculuğunu yaptığı yarışma programı ‘Macera Gemisi’ geçtiğimiz ay Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.

Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği yarışma programı yaz aylarına özel olarak planlanmıştı.

Macera Gemisi, 18 Haziran Pazar günü yayınlanacak olan dördüncü bölümüyle, ekranlara veda edecek.

Macera Gemisi programı reytinglerde istenilen başarıyı bir türlü yakalayamamıştı.

Son bölüm fragmanı

