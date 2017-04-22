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22 Nisan 2017 Cumartesi 18:54

Makyajsız fotografları tepki aldı

  Hadise makyajsız fotograflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Makyajsız fotografları tepki aldı
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 Makyajsız fotografları tepki aldı
   Hadise makyajsız fotograflarını sosyal medya hesabından paylaştı.Hayranları tarafından sıkı takip edilen ünlü şarkıcının bu pozları hayranları tarafından şaşkınlık yarattı.Büyük tepki alan sanatçının hayranlarının izlediği hesap ciddi şeklide azaldı.




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