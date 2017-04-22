Hadise makyajsız fotograflarını sosyal medya hesabından paylaştı.Hayranları tarafından sıkı takip edilen ünlü şarkıcının bu pozları hayranları tarafından şaşkınlık yarattı.Büyük tepki alan sanatçının hayranlarının izlediği hesap ciddi şeklide azaldı.
Makyajsız fotografları tepki aldı
Hadise makyajsız fotograflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Hadise makyajsız fotograflarını sosyal medya hesabından paylaştı.Hayranları tarafından sıkı takip edilen ünlü şarkıcının bu pozları hayranları tarafından şaşkınlık yarattı.Büyük tepki alan sanatçının hayranlarının izlediği hesap ciddi şeklide azaldı.