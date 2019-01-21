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Makyajsız hali bile büyük beğeni aldı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Makyajsız hali bile büyük beğeni aldı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
Makyajsız hali bile büyük beğeni aldı

Makyajsız hali bile büyük beğeni aldı

    Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Lopez, hayranlarından paylaşım sonrası milyonlarca beğeni ve binlerce yorum aldı.En son "Hayatım Yalan" filmiyle şarkıları kadar oyunculuğu ile de bizi büyüleyen Jennifer Lopez, doğal güzelliği de görenleri etkiledi.

  Sosyal medya hesabında bir pazar günü makyajsız halini paylaştı.Geçtiğimiz gün "10 Years Challenge" modasına uyarak Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından yeniden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

   #nofilterFriday #nomakeupday etiketleri ile yaptığı paylaşım sevenlerini o kadar büyüledi ki 2,3 milyon beğeni ve 25,6 bin yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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