Manken Bensu Gürses'i ilaçla bayıltarak evini soymuşlar

Bensu Gürses'i ilaçla bayıltarak evini soymuşlar

Podyumların ünlü mankenleri arasında gösterilen Bensu Gürses, evinde adeta dehşeti yaşadı. Kendisini TV dizisi seçmeleri için kendisini senarist olarak tanıtan Orhan H. tarafından ilaçla bayıltılan Bensu Gürses sabah kendine gelen Gürses, evinin soyulduğunu fark etti.

SENİ OYUNCU YAPACAĞIZ DİYE KANDIRMIŞ

İstanbul Beşiktaş'ta oturan manken Bensu Gürses (36), bir TV dizisinin oyuncu seçmeleri için kendisini senarist olarak tanıtan Orhan H. ile buluştu. Orhan H. senaryoyu vermek için Gürses'in evine gitti. Gürses, Orhan H.'ye içecek bir şey ikram etti. Genç kadın içeceği içtikten kısa süre sonra kendinden geçip, bayıldı. Sabah kendine gelen Gürses evinin soyulduğunu; cüzdan, telefon gibi eşyaların evde olmadığını anladı. Aslında senarist olmadığı öğrenilen Orhan H.'ye, Bensu Gürses'i oyuncu olmasını sağlayacak şekilde kandırarak, evine bir bahaneyle girip, ilaçla bayılttığı genç kadını yağmaladığı iddiasıyla dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. KAYNAK; SABAH GAZETESİ