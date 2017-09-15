Mehmet Ali Erbil diziden kovuldu
Kulislerde dolaşan iddiaya göre bu duruma bozulan Mehmet Ali Erbil dizi yöneticilerine gidip “Bu kızı işten kovun” diye tutturdu. Ancak Mehmet Ali Erbil’in bu çıkışı ters tepti ve yapım şirketi bunu yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine kesin bir tavır koyan Süreç Film yöneticileri Star Tv yönetimini arayarak durumu aktardılar. Oradan da onay gelince Süreç Film apar topar Mehmet Ali Erbil'in işine son verdi. Hatta, yine aynı kanalda yayınlanan Çarkıfelek’in de yayından kaldırılacağı iddia ediliyor.
Sözcü