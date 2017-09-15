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Mehmet Ali Erbil diziden kovuldu

Türk televizyonunun ve sinemasının önemli isimlerinden Mehmet Ali Erbil’in yeniden ekranlara dönen Türk Malı dizisinden kovulduğu iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil diziden kovuldu

Türk televizyonunun ve sinemasının önemli isimlerinden Mehmet Ali Erbil’in yeniden ekranlara dönen Türk Malı dizisinden kovulduğu iddia edildi.

15 Eylül 2017 Cuma 09:30
Mehmet Ali Erbil diziden kovuldu

Mehmet Ali Erbil diziden kovuldu

    Türk televizyonunun ve sinemasının önemli isimlerinden Mehmet Ali Erbil’in yeniden ekranlara dönen Türk Malı dizisinden kovulduğu iddia edildi. Erbil’in yerine gelen isimse Hamdi Alkan oldu. Mehmet Ali Erbil’in kovulma nedeniyse, çekimler sırasında dizide çalışan bir asistan kıza sürekli olarak mesaj atması. Uçankuş’ta yer alan habere göre, Mehmet Ali Erbil çekimler sırasında bir asistan kıza sürekli mesaj atmaya başladı. Ancak bu mesajlarına bir türlü karşılık alamadı.  

   Kulislerde dolaşan iddiaya göre bu duruma bozulan Mehmet Ali Erbil dizi yöneticilerine gidip “Bu kızı işten kovun” diye tutturdu. Ancak Mehmet Ali Erbil’in bu çıkışı ters tepti ve yapım şirketi bunu yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine kesin bir tavır koyan Süreç Film yöneticileri Star Tv yönetimini arayarak durumu aktardılar. Oradan da onay gelince Süreç Film apar topar Mehmet Ali Erbil'in işine son verdi. Hatta, yine aynı kanalda yayınlanan Çarkıfelek’in de yayından kaldırılacağı iddia ediliyor.

Sözcü

Son Güncelleme: 15.09.2017 09:39
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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