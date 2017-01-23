Mehmet Ali Erbil'in kızının tepkisi sert oldu
Şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabına gönderilen bir yoruma sert sözlerle tepki gösterdi.
Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil, instagram‘da kendisine gelen hakaret ve beddua içerikli bir yorumu paylaşırken, söz konusu kişiye uzun bir yanıt vermesi dikkati çekti.
SEZİN ERBİL’İN YANITI
Bana gelen yoruma bakın daha doğrusu hakaret ve beddua! Sen kimsin ki bana iftira atıp birde beddua ediyorsun? Bugüne kadar kötü yorum çok az geldi ama böylesini hiç görmedim! Ben doğduğumdan beri ünlü bir babanın çocuğuyum ve hayatımda utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bu kadar düzgün yaşayan bana da dil uzatıyorsanız Allah’ınızdan bulun! Bir düşünün bakalım benim yerimde yaşam standartlarımda şöhretli birinin çocuğu olup böyle yaşayan kaç kişiyiz? Yeter ya takdir etmiyorsunuz bari hak yemeyin günah!