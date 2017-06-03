Meryem Uzelli'den limon göbek paylaşımı

Sevgilisinden ikinci kez ayrılan Meryem Uzelli sosyal medyada ilginç paylaşımlarına devam ediyor.Hesabından paylaştığı fotoğraflarda birbirinden güzel pozlar veren Meryem Uzerli, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Üzerinde limon deseni bulunan ve göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih eden Meryem Uzerli’nin bu fotoğrafına gelen yorumlar arasında en dikkat çekici olan, ‘ayva göbek’ görünümlü karınlara bir gönderme niteliği taşıyan ‘limon göbek’ oldu. Meryem Uzerli’nin takipçisi bu karenin altına;yazdı.Posta