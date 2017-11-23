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Meryem Uzerli evleniyor

Oyuncu Meryem Uzerli Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro ile evleniyor.

Meryem Uzerli evleniyor

Oyuncu Meryem Uzerli Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro ile evleniyor.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:17
Meryem Uzerli evleniyor

Meryem Uzerli evleniyor

   Oyuncu Meryem Uzerli Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro ile evleniyor.Geride bıraktığımız yıl katıldığı bir ödül töreninde sarfettiği “Doğru adamı seçemiyorum, sonra yine ben üzülüyorum” sözleriyle gündem yaratan Meryem Uzerli, görünen o ki beyaz atlı prensini buldu. Kızı Lara’nın babası Can Ateş ile işadamı Alp Özcan’la ilişkilerinde yara alan Uzerli, mutluluğu Mısırlı oyuncu ve sunucu Bassel Alzaro’da buldu.  

   Kısa bir süre önce Meryem’in anne ve babasıyla tanışan Alzaro, Uzerli Ailesi’nden onayı alınca harekete geçti. Hafta başında Dubai’deki sevgilisinin yanına giden güzel oyuncu, büyük bir sürprizle karşılaştı. Meryem Uzerli ile aşkı ağustos ayında başlayan 31 yaşındaki Mısırlı oyuncu, konuşulanlara göre önceki akşam çıktıkları romantik yemekte güzel oyuncuya evlenme teklif etti. Sevgilisinin evlenme teklifiyle mutluluktan havalara uçan 34 yaşındaki güzel oyuncu, Alzaro’ya ‘evet’ dedi. Yemek sonrası özel şoförlü aracıyla otele dönen ünlü oyuncu, bu mutlu haberi takipçileriyle de paylaştı. Araç içerisinde çalan şarkı eşliğinde videosunu çeken Meryem Uzerli, pırlanta tektaş yüzüğünü özellikle gözler önüne serdi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Meryem UZerli
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