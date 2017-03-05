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05 Mart 2017 Pazar 17:07

Metreslikten vazgeçtiğini açıkladı

 Dizi ve sinema oyuncusu Arzu Yanardağ bundan sonra kendisine gelecek rol teklifleri için yeni bir çerçeve çizdi.

Metreslikten vazgeçtiğini açıkladı
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Metreslikten vazgeçtiğini açıkladı
   Dizi ve sinema oyuncusu Arzu Yanardağ bundan sonra kendisine gelecek rol teklifleri için yeni bir çerçeve çizdi. "Kocamın Nişanlısı' adlı oyunda sevenlerinin karşısına çıkan Arzu Yanardağ kendisine gelecek rol teklifleri için bir çerçeve çizdi.Arzu Yanardağ, "Artık acıların kadını olmak istiyorum" diyerek sözlerine şöyle devam etti.“Benim en büyük dezavantajım, çok fazla Türk tipi olmayışım. Bu yüzden hep zengin vamp kadın ya da metres rolleri teklif edildi. Ama artık ben acıların kadını olmak istiyorum. Artık kolay kolay eskinin tekrarı olacak rolleri kabul etmiyorum.Çünkü şu an yazıyorum, çiziyorum, okuyorum; dolayısıyla çok başka bir moddayım. Gerçekte yaşanmış bir olay ya da sosyal mesajı olan projeler benim için daha anlamlı hale geldi. Hatta bir anneyi oynamak güzel olur. Çok net söyleyebilirim ki; artık beni metres rolünde izlemeyeceksiniz”
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Arzu YanardağMetreslikten Vazgeçti
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