Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam.

Güzel oyuncu Jennifer Lawrence verdiği bir röportajda özel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Başarılı oyuncu Jennifer Lawrence, The Sun gazetesine verdiği röportajda herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.Hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle milyonların kalbine taht kurmuş durumda.Kadınlar ona benzemek, erkekler onunla olmak istiyor.ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz tabii ki!

Son filmi Red Sparrow yani Kızıl Serçe'de sergilediği performansla çok konuşulan 27 yaşındaki oyuncudan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi.Lawrence, "Cinsellik hakkında sık sık konuştuğum için beni seks düşkünü sanıyorlar ama aslında tam tersi. Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam.

Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim" diye konuştu. İngiltere'nin çok okunan The Sun gazetesine röportaj veren oyuncu, şu anda bir ilişkisi olmadığını da açıkladı."Bir süredir sevgilim yok.

Haliyle seks yapmayalı uzun zaman geçti desem yalan olmaz" diyerek cinsel hayatında pek de heyecanlı günler geçirmediğinin altını çizdi.

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