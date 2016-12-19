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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:27

Milli değil Rezil Futbolcu; Burak Yılmaz'ın kabalığı vatandaşları çileden çıkardı

Futbolcu Burak Yılmaz, Nişantaşı'nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförü ile tartışması, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Milli değil Rezil Futbolcu; Burak Yılmaz'ın kabalığı vatandaşları çileden çıkardı
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Milli değil Rezil Futbolcu: Burak Yılmaz'ın çirkefliği vatandaşları çileden çıkardı....


Nişantaşı'nda İETT otobüslerinin yolcu duraklarından birinin önüne aracını park ederek Halk Otobüsü sürücüsünün tepkisine neden olan futbolcu Burak Yılmaz'ın çıkardığı rezaletin video görüntüleri ortaya çıktı. Trafikte özür dilemesi gerekirken, içi yolcu dolu otüsüsün durmasına neden olan, kişinin ünlü bir futbolcu hatta milli forma giyen bir sporcu olduğunu öğrenen vatandaşlar ise olaya sert tepki gösterdi.



Milli Forma'nın bu kadar ucuz olmadığını belirten vatandaşlar "Halkına saygısı olmayan, kabalıkta sınır tanımayanlar, oynadığı futbolu bile tartışmalı birine Ay Yıldızlı forma giydirilemez" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Konuyla ilgili olarak görüşünü aldığınız çok sayıda vatandaş video görüntülerini izlediğini belirterek "Milli Takım'da görev alan herkes, her sporcu, teknik adam konuşmasına üslubuna dikkat etmeli" diyerek tepki gösterdi.


Türkiye'de hiç bir takımda tutunamayan ve Çin'e giden Burak Yılmaz'ın iki hafta önce adının karıştığı trafik rezaleti sırasında arkadaşına ait aracı Nişantaşı'nda bırakarak kaçtığı iddia edilmişti.

NİŞANTAŞI'NDA NELER OLMUŞTU?


Futbolcu Burak Yılmaz, Nişantaşı'nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Kendisine sopa ile vurmaya çalışan otobüs şoförünün üzerine yürüyen Burak Yılmaz, güçlükle sakinleştirildi. O anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı


Edinilen bilgilere göre olay 8 Aralık günü İstanbul Nişantaşı'nda yaşandı. Lüks cipi ile seyrederken halk otobüsü şoförü ile tartışan milli futbolcu Burak Yılmaz, aracından inerek otobüse yöneldi. Otobüsün camına vurarak kapının açılmasını sağlayan Burak, şoför ile tartışmaya başladı. Sinirlenerek araca binen Yılmaz'a otobüs şoförünün tepkisi sert oldu. Koltuğun altındaki sopayı alarak vurmak için kaldıran şoför, son anda vazgeçti. Araçtan indirilen Burak, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Burak Yılmaz ile halk otobüsü şoförü arasında yaşananlar, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafikte seyreden aracın yanına yaya olarak yanaşan Burak Yılmaz, otobüsün camına vuruyor. Kapıyı açan şoför, Burak'a "Ne var ulan artist" diye sesleniyor.

Sinirlenerek otobüse binen Yılmaz ise, "Kime lan diyorsun sen. Babam yaşımda adamsın" diyerek şoförün üzerine yürüyor. Bu sırada koltuğun altından sopa çıkartan şoför, vurur gibi yaparak Burak'ı korkutuyor. Araçtan inen Burak Yılmaz ise kendisine sopa gösteren şoföre iyice sinirleniyor. Ünlü futbolcu vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, şoföre ise yolculardan destek geliyor.

Şoförden kapıyı kapatmasını isteyen yaşlı bir teyze, "Uğraşma şunla. Şimdi gençler böyle. Ne çekti kim bilir" ifadelerini kullanıyor. Bir başka genç yolcu da Burak Yılmaz'a tepki göstererek, "Olum utanmıyor musun kaç yaşında adamla böyle konuşmaya" diyor. Taraflar sakinleştikten sonra otobüs hareket ediyor.
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