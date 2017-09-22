Miss Turkey 2017 güzelinin tacı geri alındı

Miss Turkey 2017 güzeli seçilen Itır Esen'in tacı geri alındı.Miss Turkey 2017 organizasyon yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen'in tacını geri aldı. Itır Esen'in tacının, sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet'i nedeniyle alındığı açıklandı.Esen’in tacının geri alınacağını açıklayan Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, “Üzülerek duyuruyoruz ki bu paylaşımın Itır Esen tarafından atıldığı kanaatine varılmıştır. Kuruluş amacı Türkiye’yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu’nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Itır Esen’in tacının, 15 Temmuz ile ilgili çirkin bir paylaşımı nedeniyle alındığı öğrenildi. Itır Esen’in tacının geri alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen´in birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan’ın ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar’ın ise üçüncü olduğu bildirildi.

Sözcü