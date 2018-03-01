Model Celeste üstsüz görüntülendi

Amerikalı ünlü ring hostesi Arianny Celeste plajta üstsüz olarak görüntülendi.Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken ring hostesi Arianny Celeste aynı zamanda modellikte yapıyor.Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi.Amerikalı ring hostesi Arianny Celeste, pilajda üstsüz bir şekilde görüntülendi.Dünyanın en meşhur ring hosteslerinden biri olan Arianny Celeste, tatilini yaptığı sırada fotoğraflandı.ABD'nin karma dövüş sanatları organizayonunda hosteslik yapan 31 yaşındaki güzel, aynı zamanda modellik de yapıyor.Ringlerdeki dövüş heyecanını izleyicilere aktaran Arianny Celeste'nin Instagram'dan yaptığı paylaşımlar dikkat çekmeye devam ediyor.

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