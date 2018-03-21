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Model Demi Rose'den muhteşem görüntüler

 İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı çok sık kullanan isimlerden.

Model Demi Rose'den muhteşem görüntüler

 İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı çok sık kullanan isimlerden.

21 Mart 2018 Çarşamba 18:00
Model Demi Rose'den muhteşem görüntüler

Model Demi Rose'den muhteşem görüntüler

   İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı çok sık kullanan isimlerden.Birbirinden güel ve iddialı fotoğrafları  hayranlarının beğenisine sunan güzel model yeni paylaşımları ile yine olay yarattı.İngiliz model Demi Rose Mawby, Instagram paylaşımlarıyla yine olay yarattı.

   Onunki, hiç tartışmasız dünyanın en seksi Instagram hesaplarından biri...Her paylaşımı yüz binlerce beğeni alıyor ve yorum yağmuruna tutuluyor.Bunun sebebi kıvrımlı vücudunu sergilemekten hiç çekinmemesi.22 yaşındaki İnigliz model, dün Instagram'dan yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı yıktı geçti.

   Bir iç çamaşırı çekimi sırasında çekilmiş bir kareyi paylaşan Demi'nin bu paylaşımı hayranları tarafından büyük beğeni topladı.Demi Rose Mawby, Son olarak Güney Afrika tatilinden seksi fotoğraf paylaştığında gündem yaratmıştı.

   Demi Rose, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.Güzel modelin Instagram'da tam 6.5 milyon takipçisi bulunuyor.İngiliz güzel, 1995 Birmingham doğumlu.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
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