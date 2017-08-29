Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu görüntüleri aranma rekoru kırdı, Murat Başoğlu Amerika'ya kaçtı, Burcu Başoğlu kayıp



Burcu Başoğlu ile amcası Murat Başoğlu arasındaki çarpık ilişki görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından her iki isim de ortadan kayboldu. Murat Başoğlu Amerika'da ortaya çıkarken, Burcu Başoğlu'nun nerede oludğu bilinmiyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıran amca yeğen ilişkisinin görüntülerinin ardından ortalıktan kaybolan'nun Yunanistan üzerinden Amerika'ya kaçtığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın harekete geçmesinden birkaç gün önce Yunanistan'a kaçan Murat Başoğlu'nun, hakkında her hangi bir suç duyurusunun bulunmamasından istifade ederek Amerika'ya kolayca geçtiği ifade ediliyor.Yakın çevresinin ve eski arkadaşlarının yüzüne bakamayacak duruma geldiğini söyleyen'nun ardından gözler'na çevrildi. Skandal ilişkinin patlak vermesinin ardından ortadan kaybolan Burcu Başoğlu'nun da yurt dışına çıkmış olabileceği ifade ediliyor.

ABİSİ EVİNİ SATIP YALOVA'YI TERK ETMİŞTİ

Başoğlu ailesini zor durumda bırakan çirkin ilişkinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Murat Başoğlu'nun abisi, Burcu Başoğlu'nun babası da, lüks site içerisindeki yazlığını boşaltarak bilinmeyen bir yere taşındı. Baba Başoğlu'nun hasta olduğu ve bu konuda konuşmak istemediği biliniyor.

SON YILLARIN EN ÖNEMLİ MAGAZİN HABERİ

Burcu Başoğlu ile Murat Başoğlu arasındaki çarpık ilişkiyi gözler önüne seren Habertürk Gazetesi oldu. Haber Türk Gazetesi Muhabirlerinden Onur Aydın'ın çektiği fotoğraflar tüm dünyada en çok aranan görseller arasına girdi. Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu ilişkisinin ardından, ailenin diğer üyelerinin de evlerini satarak şehir değiştirdiği ortaya çıktı. Başoğlu'nun İzmir'de Karşıyaka semtinde bulunan ve ablasının oturduğu evi apar topar sattığı, hatta bedelinin çok aldında bir fiyatla yeni sahibine devredildiği ortaya çıktı.