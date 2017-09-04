Murat Başoğlu fotoğraflar için 'Yabancı bir kadın' demiş

Türkiye'yi ayağa kaldıran amca yeğen ilişkisinin fotoğrafları konusunda Murat Başoğlu'nun savcılıkta ifade verdiği ortaya çıktı. Murat Başoğlu'nun Bodrum'da savcılığa verdiği ifadede, fotoğraflarda yer alan kadınla plajda tanıştığını ve adını bilmediğini yabancı uyruklu biri olduğunu ileri sürmüş.. Bu arada Başoğlu'nun Yunanistan üzerinden Amerika'ya kaçtığı iddiaları da, ifade vermeye gitmesinin ardından yalan olduğu ortaya çıktı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Murat Başoğlu ifadesinde görüntülerdeki kadının plajda ayaküstü tanıştığı yabancı uyruklu bir kadın olduğunu iddia etti.

Hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatılan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun geçen perşembe günü Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade verdiği belirlenmişti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başoğlu'na, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı da konulmuş Murat Başoğlu'nun Bodrum'daki Gündoğan Jandarma Karakolu'na her hafta giderek, hakkındaki adli kontrol tedbirleri kapsamında imza atacağı öğrenilmişti.

BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile basına yansıyan görüntüleri inkar etti. Fotoğraflarda görülen ve birlikte olduğu kişinin yeğeni değil; o gün bulunduğu plajda ayaküstü tanıştığı, kimliğini bilmediği yabancı uyruklu bir bayan olduğunu ileri sürdü. Fotoğraflar ardından her iki tarafın ailelerinden yalanlama gelmemiş yeğeninin eşi boşanma davası açmıştı.

FOTOĞRAFLAR KARŞILAŞTIRILACAK

Başsavcılık, Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı talimat çerçevesinde yayın organından elde edilecek orjinal fotoğraflarla, amca-yeğenden temin edilecek olan fotoğrafları teknik olarak karşılaştıracak. İnceleme üzerine hazırlanacak rapordan çıkacak neticeye göre soruşturmada sonraki işlemlerle geçilecek.