Murat Başoğlu'nu onlar da sildi

Günlerdir konuşulan ensest ilişkinin belgelerle ispatlanması üzerine Murat Başoğlu'nun yıllardır çalıştığı oyunculuk ajansı Black Listt, tavrını koydu ve ünlü sunucuyla bütün bağını kopardı. Başoğlu'na ait oyunculuk ajansının internet sitesindeki tanıtım sayfasının da önceki gün akşam saatlerinde apar topar kaldırıldığı ortaya çıktı. 90'lı yıllarda Sabah Şekeri olarak ünlenen Murat Başoğlu, son yıllarda Benzemez Kimse Sana yarışmalarını sunmuş, önceki yıl Çilek Kokusu dizisinde kamera karşısına geçmişti.

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