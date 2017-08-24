Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.273
DOLAR
3.4837
STERLİN
4.4599
EURO
4.1128
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcu
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper...
İrem Yaman 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu
İrem Yaman 62 kiloda altın...
Kupada 2. tur müsabakalarının programı belli oldu
Kupada 2. tur müsabakalarının programı...
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri...

Murat Başoğlu'nu onlar da sildi

Günlerdir konuşulan  ensest ilişkinin belgelerle ispatlanması üzerine Murat Başoğlu'nun yıllardır çalıştığı oyunculuk ajansı Black Listt, tavrını koydu ve ünlü sunucuyla bütün bağını kopardı.

Murat Başoğlu'nu onlar da sildi

Günlerdir konuşulan  ensest ilişkinin belgelerle ispatlanması üzerine Murat Başoğlu'nun yıllardır çalıştığı oyunculuk ajansı Black Listt, tavrını koydu ve ünlü sunucuyla bütün bağını kopardı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:07
Murat Başoğlu'nu onlar da sildi

Murat Başoğlu'nu onlar da sildi

   Günlerdir konuşulan  ensest ilişkinin belgelerle ispatlanması üzerine Murat Başoğlu'nun yıllardır çalıştığı oyunculuk ajansı Black Listt, tavrını koydu ve ünlü sunucuyla bütün bağını kopardı. Başoğlu'na ait oyunculuk ajansının internet sitesindeki tanıtım sayfasının da önceki gün akşam saatlerinde apar topar kaldırıldığı ortaya çıktı. 90'lı yıllarda Sabah Şekeri olarak ünlenen Murat Başoğlu, son yıllarda Benzemez Kimse Sana yarışmalarını sunmuş, önceki yıl Çilek Kokusu dizisinde kamera karşısına geçmişti.

Haberler

Anahtar Kelimeler:
Murat Başoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi
Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi
Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti
Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti
 52 yaşında yürekleri hoplatmaya devam ediyor
 52 yaşında yürekleri hoplatmaya devam ediyor
Aşkını bitirdi
Aşkını bitirdi
Ünlü sunucu anne oldu
Ünlü sunucu anne oldu
Seda Sayan'da yaşını küçültüyor
Seda Sayan'da yaşını küçültüyor
Yonca Evcimik yıllara meydan okumaya devam ediyor
Yonca Evcimik yıllara meydan okumaya devam ediyor
Yılmaz Erdoğan Marmaris'i kahkahaya boğacak
Yılmaz Erdoğan Marmaris'i kahkahaya boğacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim