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Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti

Murat Başoğlu'nun sapkın ilişkisine kamuoyundan tepki yağarken, Başoğlu ailesi Yalova'da oturduğu evi terk etti. 

Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti

Murat Başoğlu'nun sapkın ilişkisine kamuoyundan tepki yağarken, Başoğlu ailesi Yalova'da oturduğu evi terk etti. 

24 Ağustos 2017 Perşembe 18:20
Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti

Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti


Murat Başoğlu'nun Temmuz ayında abisinin kızıyla yaşadığı sapkın ilişkinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tepkiler dinmek bilmiyor. Kızının, öz kardeşi ile yasak ilişki yaşamasının ardından Başoğlu ailesi zor günler yaşıyor. Burcu Başoğlu'nun babası emekli memur Tahir Mahir Başoğlu ile annesi Psikolog Zekiye Başoğlu yazlık evlerini satışa çıkardı. 10 yıldır Ayvalık'ta bir site içinde oturan Başoğlu ailesinin ortadan kaybolduğu bildirildi.

Komşuları ile vedalaşmadan siteyi terk eden Başoğlu ailesi sessizliğini korurken Hande Başoğlu da 14 yıllık eşi, oğlunun babası Murat Başoğlu’na boşanma davası açtı.


ÇALIŞANLARI REST ÇEKTİ.

Murat Başoğlu'na tepkiler durmak bilmiyor. Evli olmasına rağmen, kendisi gibi evli öz yeğeniyle uygunsuz ilişkileri fotoğraflanan Murat Başoğlu'nun çalışanları, kamuoyunda yükselen tepkilere duyarsız kalmadı. 

Murat Başoğlu'nun kurucu ortaklarından biri olduğu olduğu “Body Project” eğitimcileri ve çalışanları sert bir açıklama ile Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu’nun kurumlarıyla hiçbir maddi ve manevi ilişkilerinin kalmadığını belirttiler.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Temmuz ayında ne yazık ki magazin gündeminde baş sıralarda yer alan ve kamunun gündemini haksız ve yersiz bir biçimde meşgul eden bir ALDATMA haberi, biz “Body Project” eğitimcileri ve çalışanlarını derinden üzmüştür.
​Toplumumuzun, neredeyse tüm değerlerini hiçe sayarak yaşanan ve hele spor dünyasında asla kabul edilemeyecek bu durumu şiddetle kınıyoruz. “AHLÂK” bir sporcunun en temel ilkesidir.

Bu düsturla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bir toplumun temel ihtiyacı olan spor konusunda sizlerin en yakınında ve hizmetinizde olacağımızı bildirir, (Hicapla) Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu’nun kurumumuzla hiçbir maddi ve manevi ilişkisi kalmadığını en samimi duygularımız ve saygıyla duyururuz. 
Body Project Etiler Eğitmenleri"
 

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Anahtar Kelimeler:
Tahir Mahir BaşoğluMurat Başoğlu
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