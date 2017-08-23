Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu'nun sapık görüntüleri sansürlendi

Murat Başoğlu ve yeğeninin sapık görüntüleri sansürlendi



İstanbul - İzmir sosyetesi çarpık ilişki skandalını tartışıyor. Yoga hocası Burcu Başoğlu ile amcası Murat Başoğlu arasında yaşanan çarpık ilişkinin görüntüleri arama motorları tarafından sansürlenirken, yasak ilişki sonrası açılan boşanma davalarında milyonlar havada uçuşuyor. Burcu Başoğulu'nun eşi Selçuk Kabadayı'yı "Amcamın o teknede arkamda durduğu fotoğraflar var, rezillik çıkacak" diyerek eşini ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. 14 yıllık evliliğini yıkan görüntülerin ardından Hande Bermek'in ise skandala imza atan Murat Başoğlu'ndan 4 milyon lira tazminat için dava

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Ekranlarda Sabah Şekerleri adlı programla adını duyuran, sunucu Murat Başoğlu ile ağabeyinin kızı yoga hocası Burcu Başoğlu Bodrum açıklarında bir sürat teknesinde sevişirken görüntülenince ortalık karışmıştı.

Ünlü işadamı Ayhan Bermenk'in kızı Hande Bermenk ile evli olan Murat Başoğlu, görüntülerdeki kadını önce tanımadığını inkar etti. Çıkan tartışmalarda fotoğraftaki genç kadının ağabeyinin kızı, öz yeğeni olduğu ortaya çıkınca skandal daha da büyüdü.

Genç kızın babası, kardeşi ile yasak aşk yaşayan kızı için konuşacak durumda olmadığını belirterek "Sağlığım yerinde değil, ben de olanları medyadan öğrendim diyerek" susmak zorunda kaldı.

"ÖPÜŞTÜĞÜM KADINI TANIMIYORUM, ADI OLGA" DEMİŞTİ

Sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu çıkan haberlerle ilgili ilk açıklamasında, “Öpüştüğüm kadını tanımıyorum. Bir anlık hataydı. Kadının adı Olga. Büyük bir hata yaptım ve bedelini ödüyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Bugün yaptığı açıklamada da "Yeğenim değil, bu mümkün olamaz." demişti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERİN DAHA BETERLERİ DE VAR

Teknede yaşanan çarpık ilişkinin ilk olmadığı ortaya çıktı. Selçuk Kabadayı ile evli olan Burcu Başoğlu Kabadayı ise amcası ile teknede yaşadıklarını kocasına itiraf ettiği öğrenildi.

Selçuk Kabadayı, boşanma davası açtığı eşine, kendisine "Amcam ile Çeşme'ye gittik, otelde amcam beni öptü ben de karşılık verdim" dediği bildirildi. Boşanma davasında yer alan dilekçede Burcu Başoğlu Kabadayı ve Murat Başoğlu’nun birlikte kaldığı otel kayıtları ile kişilerin amca-yeğen olduğunu gösteren nüfus idaresi zabıtlarının bulunduğu bildirildi.

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’ya dönerek, ‘Burcu, artık gösteriyorum, ne yapayım’ deyip, telefonundan bir fotoğraf göstermiştir. Bu durum sonrasında Selçuk Kabadayı, evden ayrılırken, Burcu Başoğlu Kabadayı eşine, ‘Başka fotoğraflar var. Benim eğilirken durduğum, arkamda amcamın olduğu fotoğraflar da çıkacak. Çok rezillik çıkacak. Sen de artık beni boşarsın’ demiştir.” ifadeleri yer aldı.

Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın, 2015’te evlendiği eşi Selçuk Kabadayı boşanma davası açtı. Kabadayı’nın avukatı Handan Yazıcıoğlu tarafından verilen ‘ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir’ talepli boşanma dilekçesinde çarpıcı iddialar yer aldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tarafların, Murat Başoğlu’nun evinde bir araya geldiğinin belirtildiği dilekçede, “Hande Hanım, eşi Murat Başoğlu’na ‘açıklama yapmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz gizli gizli, anlatmayacak mısınız?’ diye ısrar etmiştir.

İŞ HAYATINI BIRAKTI YOGAYA BAŞLADI

Burcu Başoğlu, 2015 yılında tüm çalışma hayatını sonlandırarak tam zamanlı yoga eğitmeni olarak çalışmaya başlamıştı. Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı da kendisi gibi bir yoga eğitmeni.