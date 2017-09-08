Murat Başoğlu’na ihtiyati tedbir şoku

Murat Başoğlu'na Selçuk Kabadayı tarafından mallarına tedbir talebinde bulunuldu.Temmuz ayının son günlerinde Bodrum’daki teknesinde ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile uygunsuz görüntülenmişti. Selçuk Kabadayı eşine ve Murat Başoğlu'na 1'er milyon liralık tazminat davası açmıştı. Posta’da yer alan habere göre, Murat Başoğlu, İzmir ve İstanbul'daki iki mülkünü 20 milyon TL'ye satışa çıkardı. Haberi alan Selçuk Kabadayı satılmaması için mallara tedbir talebinde bulundu.

Sözcü