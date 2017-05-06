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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:41

Murat Boz sevgilisinden ayrıldı

Ünlü şarkıcı Murat Boz sevgilisi ve evlenme planları yaptığı Aslı Enver'den ayrıldı.

Murat Boz sevgilisinden ayrıldı
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Murat Boz sevgilisinden ayrıldı
    Ünlü şarkıcı Murat Boz sevgilisi ve evlenme planları yaptığı Aslı Enver'den ayrıldı.Hürriyet'in haberinre göre; Murat Boz ve Aslı Enver, beraberliklerini noktaladı. Çift, 10 gün önce ayrılık kararı aldı.
    Bu kararın ardından Murat Boz, Enver’le birlikte yaşadıkları Yeniköy’deki evden taşındı. Eşyalarını toplayıp yeni bir ev arayışına giren şarkıcı, gece gezmelerine de başladı. Boz’un önceki gece “İşte Benim Stilim”le ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle eğlenmesi ilişkinin ihanet nedeniyle bittiği iddialarını gündeme getirdi.Ancak Boz bu iddiaları yalanladı.
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