Murat Boz’un filmindeki hemsire sahnesine karar çıktı

Şarkıcı Murat Boz’un rol aldığı “Dönerse Senindir” filmindeki hemşire sahnesine takipsizlik kararı çıktı.Murat Boz’un oynadığı ‘Dönerse Senindir’ filminde, “hemşirelere ve sağlık çalışanlarına hakaret var” diye başlatılan soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı.
Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin, senaristliğini Gizem Elçi ve Oğulcan Türe’nin, yapımcılığını ise TAFF Pictures’ın üstlendiği ‘Dönerse Senindir’ filmi hakkında, bir sendikanın avukatları tarafından savcılığa başvurulmuştu. Sendika; filmde hemşirelik mesleğine yönelik incitici ve onur kırıcı müstehcen sahneler bulunduğunu savunarak filmin başrol oyuncusu Murat Boz ile yapımcı, yönetmen ve senaristinin cezalandırılmasını istemişti.
Şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
”Söz konusu filmle alakalı, basına servis edilen fotoğraflarda kullanılan hemşire karakterleri; kıyafetleri, hal ve hareketleriyle başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını alçaltıcı unsurlar taşımakta, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet vererek; sağlık çalışanları rencide edilmiştir
Posta