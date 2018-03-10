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Murat Dalkılıç çapkınlık turunda yakalandı 

 Murat Dalkılıç çapkınlık yaparken yakalandı

Murat Dalkılıç çapkınlık turunda yakalandı 

 Murat Dalkılıç çapkınlık yaparken yakalandı

10 Mart 2018 Cumartesi 11:13
Murat Dalkılıç çapkınlık turunda yakalandı 

Murat Dalkılıç çapkınlık turunda yakalandı 

   Murat Dalkılıç çapkınlık yaparken yakalandı.Murat Dalkılıç, önceki gece bir mekanda düzenlenen partiye iki genç kadınla katıldı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Murat Dalkılıç, yanındaki iki kadın arkadaşını önden mekana yolladı. Durumu kurtarmak isteyen şarkıcı, gazetecilere kısa bir röportaj verdi.

   Oyuncu Merve Boluğur ile popçu Murat Dalkılıç, 2015 yazında Adile Sultan Yalısı’nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Çift, iki yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında resmi olarak bitirdi. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un evliliğinin bitmesinin en büyük nedeni ise Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur'u esmer bir güzelle aldatması olarak gösterildi.

   Merve Boluğur‘u esmer bir kadınla aldatan şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Boluğur‘un olayı öğrenmesi sonucu evlilikleri sona ermişti. Yaşanan bu olaydan ders çıkarmayan Murat Dalkılıç, önceki gece iki güzelle birlikte düzenlenen özel bir partiye katıldı. Objektiflere görüntü veren Murat Dalkılıç, “Sürekli stüdyodayım. Yıldız Tilbe‘yle albüm çalışmaları var”dedi.

 

    Murat Dalkılıç‘a oyuncu sevgilisi sorulduğunda ise: “Bugün Hande yanımda yok” ifadelerini kullandı. Mekana önden giriş yapan iki güzel hakkındaki sorularını yanıtsız bırakan Murat Dalkılıç‘ın, tedirgin ve endişeli hali dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntülere Dalkılıç‘ın sevgilisi Hande Erçel‘in ne diyeceği ise merak konusu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Murat DalkılıçHande Erçel
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