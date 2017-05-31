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31 Mayıs 2017 Çarşamba 09:50

Mustafa Ceceli sevgilisiyle Miami'ye uçtu

Sanatçı Mustafa Çeçeli eşinden boşanır boşanmaz soluğu yeni sevgilisinde aldı

Mustafa Ceceli sevgilisiyle Miami'ye uçtu
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Mustafa Ceceli sevgilisiyle Miami'ye uçtu
   Sanatçı Mustafa Ceceli eşinden boşanır boşanmaz soluğu yeni sevgilisinde aldı.Boşandıktan 5 gün sonra objektiflere sevgilisi ile poz veren Mustafa Ceceli hayranları tarafından tepki alamaya devam ediyor.Hayranları tarafından yoğun eleştiriye uğrayan sanatçı soluğu Miami'ye gitmekte aldı.
   Sanatçı Mustaf Ceceli ve Selin İmer Miami'ye uçtu Şarkıcı Hacı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım’dan 5 gün önce boşanmıştı37 yaşındaki Ceceli’nin sosyetik güzel 34 yaşındaki Selin İmer ile aşk yaşadığını dün ilk kez POSTA yazmıştı.Ceceli bu haber sonrası gelen ağır eleştiriler üzerine sosyal medya hesaplarını yorumlara kapattı ve dün Amerika/Miami’ye gitti.

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