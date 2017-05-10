Ünlü pop yıldızı Mustafa Sandal dedesi Hüseyin İleri'yi kaybetti.Ritim saz ustası ve emekli TRT saz sanatçısı Hüseyin İleri, 91 yaşında vefat etti. İleri’nin vefat ettiğini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Mustafa Sandal’ın dedesi, Ankara Radyosu emekli usta ritim sanatçısı Hüseyin İleri'yi kaybettik." Radyoda spikerler, “Ve Hüseyin İleri” diye takdim ederlerdi ve bu şekilde hafızalarda yer etmişti. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sanatçı arkadaşımız Mustafa Sandal’a, annesine ve yakından tanıdığım teyzeleri başta olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum.” notunu düştü.
Mustafa Sandal'ın acı günü
Ünlü pop yıldızı Mustafa Sandal dedesi Hüseyin İleri'yi kaybetti.
Ünlü pop yıldızı Mustafa Sandal dedesi Hüseyin İleri'yi kaybetti.Ritim saz ustası ve emekli TRT saz sanatçısı Hüseyin İleri, 91 yaşında vefat etti. İleri’nin vefat ettiğini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Mustafa Sandal’ın dedesi, Ankara Radyosu emekli usta ritim sanatçısı Hüseyin İleri'yi kaybettik." Radyoda spikerler, “Ve Hüseyin İleri” diye takdim ederlerdi ve bu şekilde hafızalarda yer etmişti. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sanatçı arkadaşımız Mustafa Sandal’a, annesine ve yakından tanıdığım teyzeleri başta olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum.” notunu düştü.