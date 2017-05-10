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10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:41

Mustafa Sandal'ın acı günü

Ünlü pop yıldızı Mustafa Sandal dedesi Hüseyin İleri'yi kaybetti.

Mustafa Sandal'ın acı günü
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Mustafa Sandal'ın acı günü
   Ünlü pop yıldızı Mustafa Sandal dedesi Hüseyin İleri'yi kaybetti.Ritim saz ustası ve emekli TRT saz sanatçısı Hüseyin İleri, 91 yaşında vefat etti. İleri’nin vefat ettiğini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Mustafa Sandal’ın dedesi, Ankara Radyosu emekli usta ritim sanatçısı Hüseyin İleri'yi kaybettik." Radyoda spikerler, “Ve Hüseyin İleri” diye takdim ederlerdi ve bu şekilde hafızalarda yer etmişti. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sanatçı arkadaşımız Mustafa Sandal’a, annesine ve yakından tanıdığım teyzeleri başta olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum.” notunu düştü.

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Mustafa SandalHüseyin İleri
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