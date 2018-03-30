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Müzik dünyasının durumu içler acısı

 Sanatçı Mahsun Kırmızıgül müzik dünyasının içler acısı halde olduğunu söyledi.

Müzik dünyasının durumu içler acısı

 Sanatçı Mahsun Kırmızıgül müzik dünyasının içler acısı halde olduğunu söyledi.

30 Mart 2018 Cuma 08:15
Müzik dünyasının durumu içler acısı

Müzik dünyasının durumu içler acısı

   Sanatçı Mahsun Kırmızıgül müzik dünyasının içler acısı halde olduğunu söyledi.Mahsun Kırmızıgül, eşi Ece Binay ile Zuma Restoran’da yemek yedi.Mahsun Kırmızıgül, eşi Ece Binay ile Zuma Restoran’da yemek yedi. Muhabirlerin “Sahnelere geri dönecek misiniz?” sorusunu ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül şöyle yanıtladı: “Müzik dünyasının durumu içler acısı. Telif yasasıyla ilgili bir şey yapılmıyor. Orhan Gencebay uzun süredir bunun üzerine çalışıyor ama bir türlü yapamıyor. Hayatını müziğe adamış insanlar zor durumda.”

Gazetevatan

Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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