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Naz Elmas'ın imdadına gazeteciler yetişti

Güzel oyuncu Naz Elmas gittiği bir yemek sonrası bir turistin tacizine maruz kaldı.

Naz Elmas'ın imdadına gazeteciler yetişti

Güzel oyuncu Naz Elmas gittiği bir yemek sonrası bir turistin tacizine maruz kaldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 10:55
Naz Elmas'ın imdadına gazeteciler yetişti

Naz Elmas'ın imdadına gazeteciler yetişti

   Güzel oyuncu Naz Elmas gittiği bir yemek sonrası bir turistin tacizine maruz kaldı.Oyuncu Naz Elmas, bir mekan çıkışında ayaküstü muhabirlere röportaj verirken yabancı bir adam yanına yaklaştı..Bebek’te bir mekanda yediği yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Naz Elmas, hayatında aşk olmadığını söyledi. “Evliliğe tövbeli misiniz?” sorusuna “Yok tövbe falan… Ama şu an yalnızım ve hayatımda kimse yok” dedi.Röportaj sırasında Elmas'ın yanına yabancı bir turist geldi. Turist “Siz ünlü müsünüz? Size sarılabilir miyim?” dedi. Elmas, turisti kırmayarak onunla selamlaştı. Ancak alkolün dozunu kaçıran turist “Sizi çok sevdim. Bir şey içelim mi?” sözleriyle oyuncuyu taciz etti. Durumdan rahatsız olan Elmas'ın imdadınaysa gazeteciler yetişti ve Elmas'ın yanından adamı uzaklaştırdı.

Sözcü

Son Güncelleme: 31.03.2018 08:07
Anahtar Kelimeler:
Naz Elmas
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