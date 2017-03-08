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08 Mart 2017 Çarşamba 07:33

Nazar değmesin diye kurşun döktürdü

Ünlü sanatçı Sıla TİM Show Center'de konser sırasında küpesini düşürdü ve ayakkabısı ayağından çıktı.

Nazar değmesin diye kurşun döktürdü
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Nazar değmesin diye kurşun döktürdü
   Ünlü sanatçı Sıla TİM Show Center'de konser sırasında küpesini düşürdü ve ayakkabısı ayağından çıktı.Sıla bunun üzerine, nazardan dert yandı. Sıla, “Kurşunlar döktürüyorum yetmiyor, bıktım bu nazardan” diye espri yaptı.
   Sıla, “Heybeden Şarkılar” adlı konser serisinin 6’ncısını önceki gün TİM Show Center’da gerçekleştirdi. Konserde, 9 yıllık kariyeri boyunca biriktirmiş olduğu şarkılara ve repertuvarı dışındaki seçkilerin akustik versiyonlarına da yer veren Sıla, ”Kenar Süsü” şarkısıyla hayranlarını karşıladı.
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