"Ne kötü ki denizatları gibi kendi kendimize üreyemiyoruz.”

Güzel sunucu Seda Akgül uzun süren suskunuğunu bozdu.Sosyal medyada paylaşımları ile dikkat çeken Seda Akgül son paylaşımı ile yine konuşulmaya başladı.Hızla verdiği kilolar ve başından geçen kısa süreli evlilikle geride bıraktığımız yıl magazin gündemini bir hayli meşgul eden sunucu Seda Akgül zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı ilginç çıkışlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Akgül son olarak boşanma üzerine bir paylaşımda bulundu.

"Her evli birgün boşanmayı tadacaktır"

Seda Akgül’ün ilginç ifadeler içeren paylaşımı şu şekilde oldu: “Her evli birgün boşanmayı tadacaktır…. En azından ruhen. İnsanlar ya üşendikleri, ya muhtaç oldukları, ya da bağımlı karakterlerinden dolayı, değersizleştirdikleri bu kurumun içinde kalmayı yeğlerler. Bu erkeğin korkaklığıdır. Kadına imkan verilse, hepsi aldattığı, saygı duymadığı, artık bir şeyler paylaşamadığı eşini boşar. Ama erkekler yapamaz. Vicdan veya vefa adı altında eşlerine eziyet etmeyi sürdürüp, dışarıdaki hayatlarına devam ederler. Dışarıya mutlu görünmek için kendini sevginin azına mahkum etmek zayıflık ve zavallılıktır. Ne kötü ki denizatları gibi kendi kendimize üreyemiyoruz.”

Sözcü