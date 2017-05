New Balance Maratonu 13 Mayıs'ta yapılıyor

Bu sene 7. kez düzenlenecek olan New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu 13 Mayıs’ta binlerce sporsever ile buluşacak Spora ve sporcuya sunduğu ürünlerle performansı maksimuma taşıyan New Balance, bu yıl 7. sini düzenleyeceği Bozcaada Koşusu ile bahara merhaba diyor. 7 yıldır festival havasında gerçekleşen New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu 13 Mayıs 2017 Pazar günü düzenlenecek.Bozcaada’nın huzur veren doğasıyla içiçe koşulan maratona, profesyonel ve amatör sporcular katılıyor New Balance Bozcaada Koşusu, 21 kilometreden oluşan yarı maraton ve 10 kilometreden oluşan parkur olmak üzere 2 kategoride gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu sene 4.sü gerçekleştirilecek “Minikler Maratonu” da 4-8 yaş arası minik sporcuların yarışına sahne olacak. Zorlu olduğu kadar eğlenceli olan koşu parkurunu tamamlayan sporcular dinlenme alanlarında gerçekleştirilecek aktiviteler ile de yorgunluklarını atacaklar.Katılımcılar Bozcaada meydanında kurulacak stant ve etkinlik alanlarında izleyicilerle sosyalleşmenin yanı sıra enfes ada lezzetlerini tatma olanağı da elde edecekler. New Balance Bozcaada Koşusu Hakkında Bu yıl 7.si düzenlenecek New Balance Bozcaada Koşusu, 14 Mayıs 2017 Cumartesi günü 14.00’te Jandarma Komutanlığı önünde başlayıp, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. 10 kilometre koşanlar, bu parkurda 4,5 kilometreden geriye dönerek Cumhuriyet Meydanı’nda koşularını bitirecekler.Yarı Maraton koşan koşucular ise parkur haritasında işaretli bölgeden koşarak tam tur yapacaklar. Koşucular, maraton öncesi Geyikli-Bozcaada seferleri yapılan Bozcaada iskelesine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda buluşacak. New Balance Bozcaada Koşusu için kayıt ücretleri, 20 Nisan tarihine kadar 65 TL, 21 Nisan – 9 Mayıs arası ise 80 TL olacak. New Balance çanta, t-shirt, yarış programı, zaman çipi ve göğüs numarasının olduğu koşu kitleri, 27 Nisan –10 Mayıs arası seçili New Balance mağazalarından teslim edilecek. 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak stantlardan da kitler temin edilebilecek.