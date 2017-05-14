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14 Mayıs 2017 Pazar 15:08

Nicole Kidman, Bodrum tatilini iptal etti

Ünlü yıldız Nicole Kidman, otel açılışı ve iki günlük tatil için geldiği Bodrum'da en fazla 6 saat kalabildi. Kidman'ın neden ülkesine geri döndüğü henüz bilinmiyor..

Nicole Kidman, Bodrum tatilini iptal etti
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Nicole Kidman, Bodrum tatilini iptal etti

Bodrum'da 'The Bodrum By Paramount Hotel'in açılışını yapan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Avustralyalı Nicole Kidman, 6 saat sonra Türkiye'den ayrıldı, Kidman'ın birkaç gün tatil planı yapması beklendiği halde Bodrum'dan neden ayrılmaya karar verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

The Bodrum By Paramount Hotel'in açılışını yapan Nicole Kidman, dün saat 18.30'da geldiği Bodrum'dan aynı gece özel jet ile ayrıldı. Milas- Bodrum Havalimanı'ndan saat 23.45'te ayrılarak önce İngiltere'ye ardından ABD'ye döneceği belirtilen Kidman'ın ayrılış nedeni açıklanmadı. Otel açılışı için gelen 400 davetlinin katıldığı gecede Nicole Kidman ilgi odağı oldu. Geceye katılan konuklar Kidman ile fotoğraf çektirmek için büyük çaba harcadı. Rusya, ABD ve İngiltere'den gelen müzisyenlerin ve dans guruplarının gösteri yaptığı gecede Kidman, yemekten sonra kısa bir konuşma yaptı. Kidman güzelliği ve zarifliği ile dikkat çekti.

KOCADON KİDMAN'I BODRUM'A DAVET ETTİ

Nicole Kidman, konuklar arasında bulunan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile tanışıp sohbet etti. Kocadon, şöyle dedi:
"Kidman çok zarif ve değerli bir sanatçı. Gelirken uçaktan gördüğü doğasına ve manzaraya hayran kaldığını söyledi. Bodrum koylarının muhteşem güzelliklerini duyduğunu ve burada tatil yapmak istediğini belirtti. Biz de kendisini konuğumuz olmak üzere en iyi şekilde ağırlama sözü vererek Bodrum'a davet ettik. ABD'li şirketin Bodrum'da turistik tesis açmasının bu ilçeye ne kadar önem verdiğini ve dünya markası haline geldiğini gösteriyor. Dünyanın önde markaları sanatçıları ile birlikte Bodrum'a gelmek için yarış halinde."

 
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