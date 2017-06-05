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05 Haziran 2017 Pazartesi 15:32

Nihat Doğan'a kötü haber

Yaptığı televizyon programında infaz memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle Nihat Doğan hakkında kamu davası açıldı

Nihat Doğan'a kötü haber
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Nihat Doğan'a kötü haber
   Yaptığı televizyon programında infaz memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle Nihat Doğan hakkında kamu davası açıldı.Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve 133 infaz koruma memuru, televizyon programında darbe soruşturmasında yargılanan askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek, infaz koruma memurlarına "alçak gardiyanlar" ifadelerini kullanan Nihat Doğan'dan şikayetçi oldu.Muğla Asliye Ceza Mahkemesinde Doğan hakkında "birden çok kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit" suçlamasıyla kamu davası açıldı.
   Yaşanan bu gelişmeler sonrasında sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşımda bulunan Nihat Doğan, hakkında açılan davayı eleştirirken sözünün arkasında durduğunu söyledi. İşte Nihat Doğan’ın hakkında açılan kamu davasıyla ilgili attığı tweetler: “Yargı önüne çıkan Fetöcülerin kılık kıyafetini eleştirmemin bedeli budur. Fetö finansörlerini serbest bırakanlar beni tutuklayacak. Şu gardiyanlarınıza gösterdiğiniz hassasiyeti biraz olsun 15 Temmuz şehitlerine gösterin de o alçaklara takım elbise giydirmeyin. Sözümün arkasındayım. İçerdeki Fetöcülere iltimas geçen kripto Fetöcü gardiyan varsa alçak değil alçak oğlu alçaktır.”
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