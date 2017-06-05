Nihat Doğan'a kötü haber

Yaptığı televizyon programında infaz memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle Nihat Doğan hakkında kamu davası açıldı.Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve 133 infaz koruma memuru, televizyon programında darbe soruşturmasında yargılanan askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek, infaz koruma memurlarına "alçak gardiyanlar" ifadelerini kullanan Nihat Doğan'dan şikayetçi oldu.Muğla Asliye Ceza Mahkemesinde Doğan hakkında "birden çok kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit" suçlamasıyla kamu davası açıldı.Yaşanan bu gelişmeler sonrasında sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşımda bulunan Nihat Doğan, hakkında açılan davayı eleştirirken sözünün arkasında durduğunu söyledi. İşte Nihat Doğan’ın hakkında açılan kamu davasıyla ilgili attığı tweetler: