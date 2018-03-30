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Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e skandal yanıt!

Nihat Doğan katıldığı tv programında sunucu Seda Akgül'e skandal yanıt verdi.

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e skandal yanıt!

Nihat Doğan katıldığı tv programında sunucu Seda Akgül'e skandal yanıt verdi.

30 Mart 2018 Cuma 10:43
Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e skandal yanıt!

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e skandal yanıt!

   Nihat Doğan katıldığı tv programında sunucu Seda Akgül'e skandal yanıt verdi.Sunucu Seda Akgül, türkücü Nihat Doğan için "Nihat benim kocam olsa boğarım." demişti. Bunun üzerine Nihat Doğan, "Ben de kaşarlarla evlenmem desem doğru mu olur?" diye karşılık verdi.Seda Akgül, Hakan Ural ile birlikte sunduğu programında Survivor'da yarışan Nihat Doğan için ''Nihat benim kocam olsa boğarım'' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Nihat Doğan dün katıldığı canlı yayında Seda Akgül'e yanıt vermek istedi ancak kurduğu cümleyle değim yerindeyse 'Saçmaladı'Nihat Doğan, ''Kendisini tanımam hakkını helal etsin. Ben çıkıp 'ben de kaşarlarla evlenmem desem doğru mu olur?'' dedi.Posta'nın haberine göre program sunucularının 'Bu olmadı' diyerek müdahale ettiği Nihat Doğan sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Anahtar Kelimeler:
Nihat DoğanSeda Akgül
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