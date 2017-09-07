Nişan bitti,program da bitti
Alişan, yakın çevresine yakında ATV'de programa başlayacağını duyurmuş ve bu haber de birçok internet sitesinde yer almıştı. Programın yapımcısı da Esra Erol'un yapımcı eşi Ali Özbir olacaktı. Fakat Alişan birdenbire Ali Özbir'in eşi Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan ayrılıp, nişanı da atınca, bu ayrılık işine de yansıdı. Yaşanan problemler sonrası Ali Özbir'in Alişan'la çalışmaktan vazgeçtiği ve ATV'deki programın da iptal edildiği öğrenildi. Tam TV sezonu başlarken, yaşanan bu durum Alişan'ın sezona "ekransız" başlamasına neden oldu.
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