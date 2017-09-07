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Nişan bitti,program da bitti

  Alişan Eda Erol ile nişanı bozulunca yapacağı programda da oldu

Nişan bitti,program da bitti

  Alişan Eda Erol ile nişanı bozulunca yapacağı programda da oldu

07 Eylül 2017 Perşembe 13:22
Nişan bitti,program da bitti

Nişan bitti,program da bitti

      Alişan Eda Erol ile nişanı bozulunca yapacağı programda da oldu.Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir ve Alişan, daha önce çevrelerine ATV çalışmasını duyurmuş, hatta stüdyo bile bakmışlardı. Ama Eda Erol'la yaşanan ayrılık, iş ayrılığına da neden oldu ve ATV'ye yakınlığıyla bilinen Ali Özbir projeyi rafa kaldırdı.  

   Alişan, yakın çevresine yakında ATV'de programa başlayacağını duyurmuş ve bu haber de birçok internet sitesinde yer almıştı. Programın yapımcısı da Esra Erol'un yapımcı eşi Ali Özbir olacaktı. Fakat Alişan birdenbire Ali Özbir'in eşi Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan ayrılıp, nişanı da atınca, bu ayrılık işine de yansıdı. Yaşanan problemler sonrası Ali Özbir'in Alişan'la çalışmaktan vazgeçtiği ve ATV'deki programın da iptal edildiği öğrenildi. Tam TV sezonu başlarken, yaşanan bu durum Alişan'ın sezona "ekransız" başlamasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
AlişanEda Erol
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