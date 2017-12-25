Noel için soyundu

İngiliz şarkıcı Katie Prie Noel için kırmızı iç çamaşırları ile biribirinden güzel pozlar verdi.Katie Price, Noel'e özel tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı iç çamaşırlarıyla fotoğraflar paylaşan Price üstsüz haliyle olay olduİngiliz şarkıcı Katie Price, Noel öncesi sosyal medyadan paylaştığı pozlarla tüm gözleri üstüne çekti.39 yaşındaki şarkıcı, 1.7 milyon takipçisine Mutlu Noel'ler dilemek için kırmızı iç çamaşırları giymeyi tercih etti. Bununla da yetinmeyip kendisini hediye paketine benzeten ve yatakta da poz vermeye devam eden Price, bu sırada göğüslerinin açılmasına da engel olamadı. Ancak bu durumu da pek umursadığı söylenemezdi. 39 yaşındaki 5 çocuk annesi Katie Price, 8 kez ameliyat olarak göğüslerini büyütmüştü.Skandallarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim eşi Kieran Hayler'ın cinsel bağımlılık tedavisi nedeniyle 8 hafta boyunca cinsel ilişkiden uzak durmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

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