Nur Yerlitaş'tan küstah sözlere tepki yağıyor

Yıllardır, şehit haberlerini ekranlara 10 saniye zor çıkaran TV kanallarının, saatlerce izleyiciye göstermek için adeta dayattığı modacı Nur Yerlitaş'ın şehitlerle ilgili küstahlığa varan sözlerine tepki yağıyor.

Modacı Nur Yerlitaş, katıldığı bir davette kullandığı skandal sözlere tepkiler gün boyu devam etti. Çok sayıda şarkıcı ve sanatçı, Nur Yerlitaş'ı takibi bıraktı, aynı projede yer alan isimler ise Yerlitaş'ın adını sildi. Hatta kilpte yer alan görüntüsü çöpe atıldı.



NOLUYOR CANIM ŞEHİTLER MEHİTLER...

Nur Yerlitaş, Neslihan adındaki bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Geceden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlitaş, kullandığı skandal sözlerle tepki topladı.

Bir ara Instagram'dan canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, görüntülerde şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuyor. Ayşegül Kaya'nın Nur Yerlitaş'ın kulağına birşeyler söylemesi üzerine ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı.

Yerlitaş'ın bu görüntülerine takipçilerinden büyük tepki geldi. Yerlitaş'a takipçileri, "Size yakışmadı yazık", "Ekran önünde sevimli görünen yüzünüz göstermelikmiş" , "Onlar olmasa siz o masada oturabilir miydiniz?" ve "Siz ve söyleminiz çok çirkindi esefle kınıyorum sizi" gibi yorumlarda bulundu.

Çıkan haberlerden sonra Yerlitaş konuyla ilgili basın açıklaması yaptı:



Nur Yerlitaş, tepkiler sonucunda Twitter'da TT (Trend Topic) oldu. Ünlü modacı, kendisine gelen tepkilerden sonra Instagram hesabını yorumlara kapattı.

"Ben Nur Yerlitaş.

Benim hayata bakışımı, duruşumu beni uzaktan yakından tanıyan herkes bilir. Ucuz bir yanıltma taktiğiyle beni tüm sevenlerimin gözünde karalamaya çalışan kötü ruhlar asla sevinmesinler çünkü ben o kalıplara sığdırılamayacak kadar büyük yüreği olan bir kadınım.

Çirkin ve kirli iştahlarıyla sosyal medyaya servis ettikleri kısacık görüntülerin aslı şudur: sevenlerimin benden sık sık talep ettiği canlı yayını gerçekleştirdiğim bir sırada yanımdaki dostlarım bana bazı kişilerin 'şehitler var' yalanının arkasına saklanarak hakaret ettiklerini söylediklerinde ben de 'napayım Allah Allah istediklerini söylesinler' dedim.

Benim bu bir cümlemi alarak yaktıkları bir ateşe beni atmaya çalışan bu kirli kalpli insanların rahatsızlığım sebebiyle düzenli ilaç alıyor olmakla içki içemediğimi unutup elimdeki soda bardağına “içki” demesi de aynı yozlaşmış zihniyetin ürünüdür.

Benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma saygımı ve minnetimi karalamaya kimsenin gücü yetmez. Allah ıslah etsin onları diyorum ve takdiri siz değerli kamuoyuna bırakıyorum. Saygılarımla."

Öte yandan Serkan Kaya, ‘Kara Gözlüm' şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçmişti.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Yerlitaş'ın şehitler için söylediği skandal sözler sonrası gelen tepkiler üzerine Kaya, klibi yayınlamaktan vazgeçti.

Klip yeniden montaja girecek ve ünlü modacının olduğu sahneler çöpe atılacak.

Yerlitaş'a tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Demet Akalın oldu.

Nur Yerlitaş'la çok yakın oldukları bilinen Demet Akalın, sosyal medyada ünlü modacıyı takip etmeyi bıraktı.

Yerlitaş ayrıca bugün bir magazin programına konuk olacaktı. Ünlü modacı skandal sözlerinden sonra ekrana çıkarılmadı.