Sanatçı Nurgül Yeşilçay' gözünden böcek ısırdı.Sosyal medya hesabından paylaştığı bir resimle durumuna açıklık getiren sanatçı Nurgül Yeşilçay gözünün bir mahlükat tarafından hunharca ısırıldığını ve gözünün şiştiğini açıkladı.
Nurgül Yeşilçay'ı böcek soktu
Sanatçı Nurgül Yeşilçay' gözünden böcek ısırdı.
Sanatçı Nurgül Yeşilçay' gözünden böcek ısırdı.Sosyal medya hesabından paylaştığı bir resimle durumuna açıklık getiren sanatçı Nurgül Yeşilçay gözünün bir mahlükat tarafından hunharca ısırıldığını ve gözünün şiştiğini açıkladı.