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04 Temmuz 2017 Salı 20:34

Nurgül Yeşilçay'ı böcek soktu

Sanatçı Nurgül Yeşilçay' gözünden böcek ısırdı.

Nurgül Yeşilçay'ı böcek soktu
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Nurgül Yeşilçay'ı böcek soktu
   Sanatçı Nurgül Yeşilçay' gözünden böcek ısırdı.Sosyal medya hesabından paylaştığı bir resimle durumuna açıklık getiren sanatçı Nurgül Yeşilçay gözünün bir mahlükat tarafından hunharca ısırıldığını ve gözünün şiştiğini açıkladı.


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Böcek ısırdıNurgul Yeşilçay
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