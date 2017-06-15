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15 Haziran 2017 Perşembe 09:13

Nurgül Yeşilçay'ın başına talih kuşu kondu

 Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın arap talihi.

Nurgül Yeşilçay'ın başına talih kuşu kondu
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Nurgül Yeşilçay'ın başına talih kuşu kondu
   Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın arap talihi.Bilindiği gibi Nurgül Yeşilçay rol aldığı dizi ve filmlerin aralarında nakış yaparak çanta yapıyor ve bunları tanesi 3.000.TL'den satıyordu.
   İşte bu esnada bu çantalara yurt dışında talep geldi.Hemde bir tane iki tane değil 100 adet.Rol aldığı diziler Ortadoğu’da gösterilen Nurgül Yeşilçay’ın, Arap bir hayranı mağazayı arayıp 100 adet çanta siparişi verdi ve 300 bin TL’yi peşin yolladı. Nurgül Yeşilçay,set aralarında, sahne sırası beklerken kendine kalan tüm vakti nakış yaparak değerlendirmeye başlamış ve yaptığı nakışları çanta haline getirmeye başlamıştı.Bu uğraşıyla ilgili olarak “Kendimi bildim bileli resim yaparım, el işlerine yatkınlığım var.



   Zamana hükmetmek yerine onu en doğru en verimli şekilde kullanıyorum” diyen Nurgül Yeşilçay işi ticarete dökmüştü.Nurgül Yeşilçay, el işi çantalarını Bodrum Yalıkavak’ta satıyor. Posta'nn haberine göre tasarımlarını ev hanımlarına emanet eden ve onlara da bu uğraşı üzerinden kazanç sağlayan Yeşilçay’ın el emeği göz nuru çantaları 3 bin TL'den alıcı buluyor.

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Nurgul Yeşilçay
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