Nuri Sesigüzel'den kötü haber

Geçtiğimiz yıl bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren Nuri Sesigüzel’in, ayağa kalkmakta zorlandığı öğrenildi.Ünlü sanatçının ile ilgili bilgileri Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu. Nuri Sesigüzel’in fotoğrafını sayfasında paylaşan Akay, altına şu notu düştü:

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