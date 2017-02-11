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11 Şubat 2017 Cumartesi 15:53

Nuri Sesigüzel'den kötü haber

   Geçtiğimiz yıl bel fıtığı  rahatsızlığı nedeniyle ameliyat  geçiren Nuri Sesigüzel’in, ayağa kalkmakta zorlandığı öğrenildi.

Nuri Sesigüzel'den kötü haber
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Nuri Sesigüzel'den kötü haber

   Geçtiğimiz yıl bel fıtığı  rahatsızlığı nedeniyle ameliyat  geçiren Nuri Sesigüzel’in, ayağa kalkmakta zorlandığı öğrenildi.
   Ünlü sanatçının ile ilgili bilgileri Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu. Nuri Sesigüzel’in fotoğrafını sayfasında paylaşan Akay, altına şu notu düştü:
“Nuri Sesigüzel'in maalesef sağlık durumu iyi değil ve acı içinde. Geçen sene kısa aralıklarla üç kez bel fıtığı ameliyatı olan değerli sanatçımız iyileşemedi. Evinde yataktan dahi zor kalkabilen Sesigüzel, yürüyemiyor ve hareket etme zorluğu çekiyor. Doktorunun önerisi ile yeni tetkikler geçirecek olan sanatçımıza, acil şifalar diliyorum.”
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