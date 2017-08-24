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Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi

Ünlü tiyatrocu ve sunucu Nurseli İdiz'in alkol bağımlılığı sanat hayatını bitirme noktasına getirdi. Sahne arasında alkol alan sanatçı oyuna devam edemedi, rol arkadaşları zor durumda kaldı.

Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi

Ünlü tiyatrocu ve sunucu Nurseli İdiz'in alkol bağımlılığı sanat hayatını bitirme noktasına getirdi. Sahne arasında alkol alan sanatçı oyuna devam edemedi, rol arkadaşları zor durumda kaldı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 18:40
Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi

Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi


Ünlü tiyatro sanatçısı ve bir dönem TV ekranlarının başarılı sunucusu Nurseli İdiz'in alkol bağımlılığı sanat geçmişini gölgeliyor. Sanatçı, Aşk-ı Memduh adlı oyunun perde arasında alkol krizine girince, hem yönetmen, hem tiyatro ekibi zor durumda kaldı. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, tiyatro ekibi, seyircilere durumu farkettirmemek için büyük çaba harcadı. Geçtiğimiz yıl alkolün neden olduğu tartışma yüzünden kaldığı otelden atılan Nurseli İdiz'in sahne arasında komaya girmesi rol arkadaşları Volkan Severcan ve Erhan Yazıcıoğlu’nu çileden çıkardı.


ROL ARKADAŞI OLAYI ANLATTI

Erhan Yazıcıoğlu, yaşadığı o zor anları böyle anlattı:

"Anlatamıyorum çünkü bir kaç ay onu sırtımda taşıdım. İnandığım için taşıdım. Oyunculuğuna hayran olduğum, aynı sahneyi paylaşmaktan onur duyduğum için taşıdım. Öyle bir zaafı var ki ona yeniliyor. Bu kadar kişinin de ekmeğiyle oynuyor. O yüzden affetmeyeceğim. Birlikte çalışmamaya çalışacağım. Bana atılacak kazık değildi. Utandım seyirciden. Çıkıp utandığımızı da söyledim. Onu korumak için 'tansiyonu yüksek, sesi kısık' dedik. Kapıda seyirci yolumuzu kesip, 'gerçek bu değil değil mi' dedi. Onu öyle görmelerini istemedik. Birinci perdeyi onun sahnesini atlayarak oynadık. Belki o arada toparlar dedik. Bir saat süren birinci perdeden sonra da aynı durumda olduğunu gördük. Nurseli İdiz orada kaldı. Biz döndük. Kızını aradık,' ne diyeyim abi' dedi. 'Siz haklısınız nasıl isterseniz öyle yapın ama benim annem neticede' dedi. O zaman 'gel al, biz kıpırdatamıyoruz' dedim. 12 gibi gelip almışlar. Kendi adıma yaşamak istemezdim. Onun adına zaten yaşamak istemezdim. Bir sonraki hafta yeni oyuncu için karar vereceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Nurseli İdizAşk-ı Memduh
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