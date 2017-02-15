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15 Şubat 2017 Çarşamba 19:35

Nusret bu sefer ünlüleri tuzladı

Laureus Dünya Spor Ödülleri’ne davet edilen Nusret Gökçe gecede en fazla dikkat çeken isim oldu

Nusret bu sefer ünlüleri tuzladı
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Nusret bu sefer ünlüleri tuzladı

   Laureus Dünya Spor Ödülleri’ne davet edilen Nusret Gökçe gecede en fazla dikkat çeken isim oldu.Ödül töreninde Yılın erkek sporcusu Jamaikalı atlet Usain Bolt, yılın kadın sporcusu ise ABD'li cimnastikçi Simone Biles seçildi.Geceye katılan ünlü isimlerle meşhur tuzlama hareketini yapan Nusret gecenin renkli ismi oldu. 
   Laureus Vakfı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, Monaco'da düzenlenen törende belli oldu.


  Etkinliğe Michael Johnson, Renaud Lavillenie, Andriy Shevchenko, Carles Puyol, David Coulthard, Nadia Comaneci, Mika Hakkinen, Cafu, Luis Figo, Boris Becker, Ruud Gullit, Missy Franklin, Alessandro Del Piero, Clarence Seedorf, Jens Lehmann, İlkay Gündoğan, Edwin Moses, Nico Rosberg, Claudio Ranieri, Fabio Capello ve Nusret Gökçe gibi spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
 
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