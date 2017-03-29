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29 Mart 2017 Çarşamba 10:19

Nusret dizi yıldızı oluyor

 Etçi Nusret  , dünyanın en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden olan Narcos'un setinde ortaya çıktı.

Nusret dizi yıldızı oluyor
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Nusret dizi yıldızı oluyor 
   Etçi Nusret  , dünyanın en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden olan Narcos'un setinde ortaya çıktı. Nusret, dizinin başrol oyuncularından Pedro Pascal ile yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü işletmecinin bu paylaşımı, 'Nusret, Narcos'ta mı rol alacak?' sorusunu da beraberinde getirdi. Nusret'nin daha önce sinema filmi için Kolombiya'ya gittiği söylenmişti.  
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Etçi NusretNarcos
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