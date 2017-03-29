Etçi Nusret , dünyanın en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden olan Narcos'un setinde ortaya çıktı. Nusret, dizinin başrol oyuncularından Pedro Pascal ile yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü işletmecinin bu paylaşımı, 'Nusret, Narcos'ta mı rol alacak?' sorusunu da beraberinde getirdi. Nusret'nin daha önce sinema filmi için Kolombiya'ya gittiği söylenmişti.
Nusret dizi yıldızı oluyor
Etçi Nusret , dünyanın en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden olan Narcos'un setinde ortaya çıktı.
Etçi Nusret , dünyanın en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden olan Narcos'un setinde ortaya çıktı. Nusret, dizinin başrol oyuncularından Pedro Pascal ile yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü işletmecinin bu paylaşımı, 'Nusret, Narcos'ta mı rol alacak?' sorusunu da beraberinde getirdi. Nusret'nin daha önce sinema filmi için Kolombiya'ya gittiği söylenmişti.