Nusret için şok iddia

Ünlü et retoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin sosyal medyada yer alan ve ünlülerinde yaptığı tuzlama hareketini para karşılığı pr şirketine yaptırdığı iddia edildi.

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