Ünlü et retoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin sosyal medyada yer alan ve ünlülerinde yaptığı tuzlama hareketini para karşılığı pr şirketine yaptırdığı iddia edildi.Ünlü et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin, ilginç tuzlama hareketiyle gelen şöhretini dünya çapında bir PR çalışmasına dönüştürmek için 2 milyon dolar harcadığı ileri sürüldüTuzlama (saltbea) hareketiyle fenomen olan Nusret'in tuz dökme hareketinin dünya kamuoyunda gündeme gelmesi için ABD'li bir ajansla anlaştığı öğrenildi. İlginç tuzlama hareketi sayesinde Nusret, dünya çapında tanındı. Ancak Nusret'in bu tanınırlığının ardında sadece hareketinin olmadığı, bunun için yüklü miktarda PR harcaması yaptığı ortaya çıktı. Uçankuş'un haberine göre dünyaca ünlü isimlere bile tuzlama hareketini yaptıran Nusret'in PR çalışmaları için 2 milyon dolar harcadığı, bu yüzden de iş ortaklarının tepkisini çektiği söyleniyor. Şirket içinde bu PR çalışmasının markaya zarar verildiği konuşulsa da Nusret bildiğinden vazgeçmiyor.
Nusret için şok iddia
Ünlü et retoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin sosyal medyada yer alan ve ünlülerinde yaptığı tuzlama hareketini para karşılığı pr şirketine yaptırdığı iddia edildi.
Ünlü et retoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin sosyal medyada yer alan ve ünlülerinde yaptığı tuzlama hareketini para karşılığı pr şirketine yaptırdığı iddia edildi.Ünlü et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin, ilginç tuzlama hareketiyle gelen şöhretini dünya çapında bir PR çalışmasına dönüştürmek için 2 milyon dolar harcadığı ileri sürüldüTuzlama (saltbea) hareketiyle fenomen olan Nusret'in tuz dökme hareketinin dünya kamuoyunda gündeme gelmesi için ABD'li bir ajansla anlaştığı öğrenildi. İlginç tuzlama hareketi sayesinde Nusret, dünya çapında tanındı. Ancak Nusret'in bu tanınırlığının ardında sadece hareketinin olmadığı, bunun için yüklü miktarda PR harcaması yaptığı ortaya çıktı. Uçankuş'un haberine göre dünyaca ünlü isimlere bile tuzlama hareketini yaptıran Nusret'in PR çalışmaları için 2 milyon dolar harcadığı, bu yüzden de iş ortaklarının tepkisini çektiği söyleniyor. Şirket içinde bu PR çalışmasının markaya zarar verildiği konuşulsa da Nusret bildiğinden vazgeçmiyor.