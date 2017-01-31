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31 Ocak 2017 Salı 10:54

O beldede Mahsun'un filmi yasaklandı

 Mahsun Kırmızıgül’ün filmi Anamur'da  yasaklandı

O beldede Mahsun'un filmi yasaklandı
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O beldede Mahsun'un filmi yasaklandı
 Mahsun Kırmızıgül’ün filmi Anamur'da  yasaklandı
   Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe Mahsun Kırmızıgül’ün son çektiği film Vezir Parmağı’nın Anamur’da sinema gösteriminin yapılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.



   Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe  yaptığı açıklamada şöyle dedi;
 “PKK terör örgütüne sempati ile bakan, PKK terör örgütüne ‘terör örgütü’ diyemeyen ve operasyonlara karşı gelen, Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlayan bu ve bunun gibi sanatçılara bizim de bir tavrımız, bir sözümüz olacaktır. Bu nedenle Anamur Belediye Sinema Salonu’nda Vezir Parmağı filmi gösterilmeyecek. Sadece bu değil, bunun gibi filmlerin Anamur Belediye sınırları içerisinde oynamaları mümkün değil. Amacımız bir mesaj vermek. Amacımız birileri bir tavır sergiliyorsa, bir saf tutuyorsa, bizim safımız da Türkiye Devletidir, Türkiye Cumhuriyetidir, Türk Milletidir. Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül’ün Vezir Parmağı filmi, Anamur Belediye sinemalarında asla oynatılmayacaktır. Sadece o değil, bunun gibi sanatçılara ve filmlere asla yer vermeyeceğiz.”
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YasaklandıMehmet TüreAnamurVezir ParmağıMahsun Kırmızıgül
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